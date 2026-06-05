巨人・井上温大投手（２５）が５日のロッテ戦（東京ドーム）に先発し、９回１１１球を投げて７安打２失点とプロ初完投。５勝目（４敗）を挙げた。チームは８―２と大勝し、今季２度目の４連勝を飾った。

井上は初回に一死から遊撃の悪送球が絡み、２番・佐藤に出塁を許したが、西川を中飛、一走・佐藤をけん制アウトで３人斬り。その後は８回まで無失点投球を披露した。

打線の大量援護にも恵まれ、８点リードで迎えた９回のマウンド。プロ初完封の可能性もあった中、二死一塁から４番のソトにカウント２―２から８投目・ど真ん中に入った１５０キロの直球をとらえられ、左翼スタンドに２ランを献上した。完封は消滅となったが、それでも気持ちを切り替え、最終打者の山崎を空振り三振に仕留めて試合を締めた。

お立ち台に上がった左腕は、あと１歩のところで完封できなかった悔しさからか「最後の最後まで気持ちを抜かずに、あそこを０で抑えるピッチャーになっていきたいなと思います」と早くも次なる目標に向けて標準を定めていた。

「悔しいなって思います。９回はゼロで抑えるぞって気持ちでいました」と背番号９７。さらなる高みを目指してひたすらに腕を振る。