◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）

広島が、２夜連続の延長戦の末に今季３度目の引き分けに終わった。交流戦１勝８敗１分け。楽天も敗れ、勝てば交流戦最下位からの脱出の可能性もあったが、逃した。

１点リードの９回に守護神・森浦が同点犠飛を献上。打線は延長１１回に１死三塁をつくったが、ドラフト１位。平川（仙台大）に代打・前川を送り遊飛、続く代打・菊池も遊ゴロに倒れた。

先発の玉村は７回２安打１失点。初回先頭の中川に左中間へソロを被弾したが、２回からは３イニング連続の３者凡退。最小失点に封じた。

打線は１点を追う７回２死三塁から名原が右中間を破る同点三塁打。さらに２死一、三塁。小園の打席で、捕逸の間に三走・名原が勝ち越しのホームを踏んでいた。

以下は新井監督の主な一問一答。

―２戦連続で１２回まで

「勝ちたかったよね」

―１１回１死三塁。平川の代打に前川を起用した

「（前川）誠太の方が前に飛ばしてくれると思った」

―先発の玉村は好投

「ナイスピッチングだった」

―名原は７回に同点打

「本当に連日、良いものを見せてくれている」

―代走・辰見は二盗、三盗

「ほんとにタツ（辰見）もいい準備をして、昨日といい今日といい、いつも素晴らしい」

―勝田は久しぶりのスタメン

「いい動きだった」