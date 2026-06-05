５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトンルン氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／謝環馳）

【新華社北京6月5日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は5日午後、国賓として訪中したラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席と北京の人民大会堂で会談した。

５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトンルン氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／李濤）

５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトンルン氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／高潔）

５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトンルン氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）

５日、会談に先立ち、人民大会堂東門外広場でトンルン氏（右）の歓迎式典を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）

５日、会談前に記念撮影する習近平氏（中央右）と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人、トンルン氏（中央左）とナリー夫人。（北京＝新華社記者／燕雁）

５日、トンルン氏と会談する習近平氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）