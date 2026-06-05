◇交流戦 阪神8─1楽天（2026年6月5日 甲子園）

阪神は佐藤輝が決勝打を放ち、高橋が無傷の7勝目を挙げた。連敗を3で止めるとともに、交流戦に入ってから5戦全敗だった甲子園で初勝利を挙げた。藤川監督は「投げるべき人が投げて、4番が打って、タイガースらしいゲーム」と振り返った。

3点差に迫られた7回は伏見と熊谷に適時打が出て、7点差に引き離した。熊谷はプロ初の猛打賞と4打点をマーク。交流戦に入ってから遊撃でのスタメンを増やしている藤川監督は、結果以外の点でも高い評価をした。

「素晴らしい。ずっとやってほしい。とにかく積極的に仕掛けていく、と。ボール回し1つにしても、サードに強く投げて立石を起こすような送球を、アウトになった後でもやっている。このまま続けてほしい」

試合前時点で、交流戦チーム打率・198は12球団ワーストだった。打線低迷を打破するように、序盤から采配で仕掛けた。佐藤、森下、熊谷が盗塁。高寺はヒットエンドランの伏見の遊ゴロで、一塁から三塁を奪って見せた。指揮官は「みんな元気によく走り回ってくれた」と作戦には言及しなかったものの、満足そうな笑みを浮かべた。

先制点が生まれた5回は先頭の高橋の左前打が起点になった。その点を聞かれ「高橋が打って、もちろん自分たちも思うことはある。もっと、もっと、燃えていってと。選手も燃えていると思うけど」と野手に刺激を与えることを願った上で、「やっぱり佐藤は非常に心強い」と主砲を称えた。

死球後にベンチに退いた森下については、「またあした、彼も前向きな気持ちで出てこられたらいいが、病院なので、報告を待ちたい」と語るにとどめた。この後、球団から「右手首の打撲」という発表があった。

試合前練習では、結果に苦しむ立石とコミュニケーションを取った。

「こちらが話しかけると、技術なども少し返答してくる。もしかしたら聞いてもらいたいこともあるのかなと、最近は少し思う。打撃コーチもいるし、ヘッドコーチもいる。いろんな選手、スタッフ、首脳陣もいる。どの選手もそうだが、そういう意味でチームワークは非常に大事になる」

41歳の楽天の岸にも言及した。「現役の時に日本代表も一緒に行ったしね。今、41歳？すごいね。あの年齢でも頑張っているなと思いながら、だったらこのあたりで疲れてくるんじゃないかなと思いながら（見ていた）。プロ野球人としては岸もね」。リスペクトの念を込めた。