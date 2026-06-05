SNIDEL×ピングーコラボが可愛すぎる♡ワンピから雑貨まで全ラインアップ公開

世界中で愛される人気キャラクター「ピングー」と「SNIDEL（スナイデル）」が待望のコラボレーション♡マリンテイストをテーマにした今回のコレクションは、女性らしいシルエットと遊び心あふれるピングーデザインを融合した特別なラインアップです。アパレルから小物まで幅広く揃い、夏のおしゃれをもっと楽しく彩ってくれる注目アイテムが勢ぞろいします。

ピングーの魅力を纏う主役級アパレル

今回のコレクションでは、SNIDELらしいフェミニンなデザインにピングーの愛らしさをプラスしたアパレルが登場。

【PINGU™】ポロカットミニワンピース

価格：15,950円(税込)

カラー：IVR／NVY

【PINGU™】ワンポイントアメスリカットプルオーバー

価格：9,900円(税込)

カラー：WHT／RED／NVY／MIX

【PINGU™】バリエリンガーTシャツ

価格：7,920円(税込)

カラー：WHT／GRY／LBLU

【PINGU™】ワンポイント金ボタンカーディガン

価格：13,970円(税込)

カラー：RED／NVY／MIX

胸元の刺繍やヴィンテージ風プリントなど、大人でも取り入れやすいデザインが魅力。デイリーコーデにさりげなくピングーを取り入れられます♡

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夏のリラックスムード漂うマリンシリーズ

【PINGU™】パイルパーカー

価格：14,300円(税込)

カラー：SAX／NVY／BORDER

マリンテイストを存分に楽しめるパイル素材のアイテムも見逃せません。

【PINGU™】パイルショートパンツ

価格：9,900円(税込)

カラー：SAX／NVY／BORDER

柔らかなパイル素材と爽やかなカラーリングで、夏の旅行やリゾートシーンにもぴったり。

セットアップで着こなせば、リラックス感のある大人カジュアルスタイルが完成します。

小物まで可愛い♡充実の雑貨ラインアップ

【PINGU™】ワンポイントキャップ

価格：5,940円(税込)

カラー：WHT／RED／NVY

【PINGU™】ぬいぐるみバリエチャーム

価格：4,950円(税込)

デザイン：A／B／C

【PINGU™】バリエスカーフ

価格：5,940円(税込)

カラー：DOT／BORDER

【PINGU™】ヘアクリップセット

価格：4,950円(税込)

カラー：LBLU／NVY

バッグやヘアアレンジに取り入れるだけで、コーディネートに季節感と遊び心をプラス。

ピングーとピンガのアートが夏らしい爽やかなムードを演出してくれます♪

【発売情報】

店頭発売日：2026年6月10日（水）

WEB発売日：2026年6月10日（水）12:00

販売場所：SNIDEL全国店舗/SNIDELオフィシャルオンラインストア/USAGI ONLINE/MASH STOREアプリ

大人の遊び心を楽しむ特別なコラボコレクション

可愛らしさと上品さを絶妙に融合したSNIDEL×ピングーコレクションは、キャラクターアイテムが好きな方はもちろん、大人のカジュアルスタイルを楽しみたい方にもおすすめ♡

ワンピースやトップスから雑貨まで幅広く揃うので、自分らしい取り入れ方ができるのも魅力です。

夏のおしゃれを彩る特別なコラボアイテムを、ぜひチェックしてみてください。