「本当に……長かったな……」

参考：『田鎖ブラザーズ』は新井順子P史上最も“重くて歪”な作品に？ 兄弟が迎える結末とは

ついに、このときが来てしまった。『田鎖ブラザーズ』第8話は、両親殺害事件の真相を追い求めてきた田鎖兄弟にとっても、彼らの追求から逃れるように生きてきた真犯人にとっても、そしてこのストーリーを見つめてきた私たち視聴者にとっても、もっとも来てほしくない展開だった。（※以下、物語のネタバレを含みます）

真（岡田将生）と稔（染谷将太）は、ついに辛島金属工場と五十嵐組の動きを取材してきた津田（飯尾和樹）のノートを手に入れた。「どんなに苦しむことになったとしても、真相を知りたい」そう突き進んできた兄弟。だが、その覚悟よりもずっと残酷な現実が待ち受けていたのだ。

兄弟の父が勤めていた辛島金属工場は、五十嵐組の依頼を受けて銃の密造を行っていた。そして、五十嵐組と癒着した刑事が海上スケジュールを横流しし、瀬取りを手助けしていたという。その刑事こそ、両親殺害事件を担当していた笹岡（柳憂怜）と小池（岸谷五朗）だったことも判明した。

さらに、五十嵐組は蓬田町の立ち退きにも関わっていた。立ち退き対象エリアには、町中華「もっちゃん」も含まれていたという。立ち退きを拒んだ畳店の店主は銃で殺害されたにもかかわらず、「もっちゃん」が無事に店を続けられたのは、ある取引があったからだ、と。

「立ち退きをやめさせる代わりに、密造のトラブルを店の息子が片付けることになった」

稔には、真のその言葉が、“もっちゃん”こと茂木（山中崇）が両親殺害事件の真犯人であることを示しているとは、すぐに結びつけられなかった。両親を亡くしてから、誰よりも近くにいてくれた人が相手だけに、稔にとってそれはあまりにもつらい事実だった。

両親が殺害されたとき、辛島金属工場で起こった火災に巻き込まれたというもっちゃんのアリバイも、辛島夫妻と共謀すれば簡単に覆すことが可能だった。もっちゃんが犯人ではないという証拠は、もはや火傷の痕しかない。金属火傷が今も残っていれば、火事に巻き込まれたというアリバイは嘘ではないとわかる。でも、その火傷がアリバイ工作のために故意に付けられたものであったら……。

兄弟は意を決して、もっちゃんを銭湯に誘う。その背中には、金属火傷の特徴である白い斑点はなかった。真犯人はもっちゃん。これはもう憶測ではない。受け入れなくてはならない事実だった。

「どっかで笑ってるかもしれない。そんなことを考えたら、うまく眠れないんだよ」そう真は犯人への恨みを口にしていたことがあった。だが、大切な人を奪った真犯人は、目の前で自分たちを笑顔にしてくれたその人だったのだ――。

この物語が残酷なのは、もっちゃんを単なる「悪人」として終わらせてくれないところ。彼の人間性を知っている兄弟は、この30年という日々が十分にもっちゃんを苦しめてきたことを想像したはずだ。厨房に背が届かないくらい小さな頃から、稔はもっちゃんといろんな話をしてきた。でも、本当に話したいことは話せなかった。どんなに愛しくて、どんなに信頼している兄弟にも、自分が何に苦しんできたのかを明かせない。それこそが、彼の罪に対する最大の罰だったとさえ思えた。

銭湯のお湯ですべて流れてくれたらと思わずにはいられなかった。もっちゃんが犯した罪も、兄弟が噛み締めてきた寂しさも、そして3人のなかにあるどうしようもない感情も……。

一方で、もっちゃんが罪を犯した背景には、追い詰められた人間が、さらに弱い立場へと押し込められていく構造も見えてくる。『田鎖ブラザーズ』ではたびたび、働く術を持たない人たちが登場してきた。第8話でも「おっさん、働けよ」と真が吐き捨てるシーンがあった。晴子（井川遥）の店に出入りし、津田の部屋を物色したあの男もそうだ。そんな彼らは、もしかしたら立ち退きで店を失った世界線のもっちゃんの未来だったかもしれない。

働きたくても、働けない。他になりたい仕事があるのではなく、できる仕事はこれしかない。そういう人たちが世の中にはたくさんいる。そして、自分に残された選択肢が少ないと思い込まされたとき、人は“そうするしかない”という危うい覚悟に追い込まれてしまうことがある。

本来であれば、そうした人たちのセーフティネットとして役所の福祉窓口があるのだが、この物語では、そこに新たな闇へと引き込む秦野小夜子（渡辺真起子）の存在が描かれているから、なんとも不条理だ。

もっちゃんに、本当の意味で頼れる人がいなかったこと。それが、この不幸の始まりだったように思う。そして、もっちゃんはまた誰にも頼ることなく、自ら命を絶つことで「みんなの幸せ」を目指そうとしたのだろう。“そうするしかない”と。自分の将来を案ずる母・カル（三谷侑未）が、これ以上苦労をしなくていいように。自ら手を下そうとしていたほど犯人を憎んでいた兄弟が、これ以上その憎しみに苦しまなくていいように。でも、どう考えても、これが唯一の道だったとは思えない。どうしたら、本当の意味で「みんなの幸せ」が実現できたのか、と考えずにはいられない。

「知らないほうが幸せなことがある」というのは、ともすれば、考えずに済むということなのかもしれない。果たして、そうだろうか。そうせざるを得ない状況に追い込まれた人が罪を犯したり、それを隠し続けたりすることで成り立つ幸せは、本当に幸せと言えるのか。その問いは、いま私たちが立っている社会もまた、誰かの犠牲と沈黙の上に成り立っているのではないかという不安へとつながっていく。（文＝佐藤結衣）