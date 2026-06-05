「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）

広島は２試合連続の延長を戦った末に、痛恨の引き分け。試合後の新井監督は「勝ちたかったよね」と振り返った。

九回に森浦が１点リードを追い付かれたが、勝てるチャンスはあった。

延長１１回。無死二塁から持丸に送りバントを指示。ここで新井監督はドラフト１位・平川に代打・前川を起用。しかし、２球で追い込まれると、高めの１５６キロに詰まって遊飛に倒れた。さらに矢野に代打・菊池を送ったが、遊ゴロに倒れた。

指揮官は平川への代打には「単純にあそこはもう誠太（前川）の方が、前に飛ばしてくれると思ったので」とふりかえった。

終盤までは優位に進めていた。１点を追う七回には１死一塁から代走で登場した辰見が二盗、三盗を決めて好機を演出。１番・名原が右中間を破る適時三塁打で同点に追いついた。その後、小園の打席で相手の捕逸があり、三走の名原が生還する形で勝ち越した。

新井監督は名原に対して「本当に連日、いい姿を見せてくれてます」と評価。新星の活躍も勝利には結びつかなかった。

チームは前夜の日本ハム戦は延長１２回２死から益田が決勝打を浴び、４時間５１分の激闘の末に敗戦していた。この試合も４時間を超えており、２日で約９時間を戦ったが、勝てず疲労が残る展開となった。