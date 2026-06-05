「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）

楽天が敗れ阪神戦の連勝が７でストップ。２連勝のあと２連敗で今季ワーストタイの借金１３に逆戻りとなった。

先発の岸が５回３安打２失点で２敗目を喫した。走者を出しながら低めを丁寧に突く投球で四回まで無失点。だが五回、２死一、二塁から佐藤に右中間２点二塁打を許し先制点を献上した。

「よく粘ったなと思いますけど、最後だけ粘れず。残念ですけど、結局はあの２点がすべてなので」と振り返った。

この日は四回に３四球で満塁のピンチを招くなど、計５四死球だった。佐藤に浴びた決勝打はカウント３−１から。「また満塁にしたくないっていう気持ちと、また満塁にしたら、助かんないんじゃないかなっていう思いもあったし…。フォアボールも嫌だ、打たれるのも嫌だっていう結果があんなんになっちゃった」と明かした。

阪神・高橋との投げ合い。「相手ピッチャーのことを考えたらせめて１点とか、最低限で次のピッチャーにマウンドを譲るっていうのだけですかね、先発としては」と悔やむ。２０年連続勝利と交流戦流戦歴代３位タイの通算２７勝がかかっていたが、お預けとなった。