巨人８−２ロッテ（交流戦＝５日）――巨人が４連勝。

中山が五回の先制犠飛、六回の３点二塁打など５打点をマークし、井上は２失点でプロ初完投勝利を挙げた。ロッテは反撃が遅かった。

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日本ハム３−１ヤクルト（交流戦＝５日）――日本ハムが逆転勝ち。１点を追う七回にレイエスのソロで追いつき、延長十一回に水野のソロなどで勝ち越した。ヤクルトは好投した山野を打線が援護できず。

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ＤｅＮＡ８−３ソフトバンク（交流戦＝５日）――ＤｅＮＡが約３週間ぶりの連勝。三回に牧の３ランで逆転し、五回に度会、ヒュンメル、松尾の本塁打で試合を決定づけた。ソフトバンクは連勝が７でストップ。

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中日１−０西武（交流戦＝５日）――中日は九回、代打阿部がサヨナラ適時打を放ち、連敗を５で止めた。柳が７回無失点と好投し、吉田、松山とつないだ。西武は力投の高橋光を援護できなかった。

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阪神８−１楽天（交流戦＝５日）――阪神が楽天戦の連敗を７で止めた。五回に佐藤の２点二塁打で先制し、六、七回にも加点して試合を優位に進めた。楽天は七回に１点を返したが、救援陣が崩れた。

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広島２−２オリックス（交流戦＝５日）――延長十二回引き分け。広島が七回に名原の適時三塁打などで逆転したが、オリックスは九回に西川の犠飛で同点。その後は互いに好機を作ったが、あと１本が出ず。