タレント伊集院光（58）が5日、「春風亭一之輔 あなたとハッピー！」（金曜前8・00）にゲスト出演し、日本テレビ系「笑点」（日曜後5・30）の「重大発表」についてパーソナリティーの落語家・春風亭一之輔に尋ねる場面があった。

「笑点」公式Xが4日、「【お知らせ】 笑点がついに・・・重大発表」と、出演者一同の笑顔の写真を添えて投稿。重大発表の内容を予想する声や、大喜利を展開するユーザーもいた。

内容が気になる様子の伊集院は、「落語に関する質問…生放送なので」と言いかけ、「『笑点』の重大発表って…何？あるんでしょ？何か俺、見たよ、Xで」と疑問を口にした。

一之輔は「あれは…盛り上がってますね」ととぼけつつ、「何？って今、聞きますか？」と驚き。伊集院は「生だから。こっち側は投げてみて、勢いで答えちゃったら、知らねえぞ？と思いながら、投げてはいるけど。言えないよね？」と、質問の真意を口にした。

ここからは、2人の掛け合いジョークの応酬に。一之輔が「ナフサ不足でみんな、白黒の着物になるとか、とんちの利いた…」と話すと、伊集院も「あとは座布団係が伊集院になるというね。言うとなくなるから」と応じた。

すると、一之輔は「司会が代わるとかいう時に、よく伊集院さんの名前が出ますよね？」と、思い出したように語った。伊集院は、かつての「笑点」の司会にも言及。「今の若い人は知らないけど、三波伸介さんという、落語家経験のない人、落語家ではない人も…前田武彦さんとかもやっているので、“なくはないんじゃね？”って思う人もいるようですけど、ないに決まってるだろ？って思います」と断言した。