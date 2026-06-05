◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人・井上温大投手が７安打２失点のプロ初完投で５勝目を飾った。

初回は１死から味方の失策で走者を背負ったが、２死一塁からけん制で一走・佐藤を刺し、仲間のミスをカバーした。２回以降もテンポ良く腕を振り、５回まで無安打投球。相手先発・広池と熱い投手戦を繰り広げた。１―０の６回は先頭・寺地、山本に連打を許すなど１死二、三塁のピンチを招いたが、小川を三ゴロ、佐藤を二飛。グラブをパチンと叩き、雄たけびを上げた。７回も先頭から連打を献上したが、ソトを遊ゴロ併殺、代打・井上を右飛に封じた。９回こそ２死一塁からソトに左翼席へ２ランを浴びたが、続く山崎を空振り三振に封じた。

杉内投手チーフコーチは５月２２日・阪神戦後に４回７失点だった左腕について「僕なら絶対悔しいんですよ。えらい淡々と投げているなっていうのは正直思いました」とマウンドでの姿勢について言及していた。２週間を経てこの日の姿には「もちろん最後までマウンドにいたってのが評価できますし、２ラン打たれた後の最後の打者でちょっと怒りが見えたのでね。僕はああいうのがすごく大事かなと思いました」と変貌（へんぼう）ぶりを評価した。

また、投球の部分についても「状態はずっといい。試合の中で点を取ってもらった後に安打を２本打たれるとか、そういうところの反省点はもちろんありますけど、あそこをしっかり０点で抑えたのは温大の成長の部分でもあると思います」とし、「ガッツポーズもしてましたからね。ああいうのを出していいんでね。ピンチを抑えたときにああいうのが増えるといいですね」と目を細めた。