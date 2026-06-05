◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト１―３日本ハム＝延長１１回＝（５日・神宮）

日本ハムはセ・リーグ首位のヤクルトとの延長戦を制し、勝率を５割に戻した。１―１の延長１１回に水野がヤクルト・キハダから右翼へ決勝の２号ソロ。さらに万波が適時打を放って突き放すと、その裏を山本が無失点で締めた。この日はパ・リーグ“１人勝ち”。３位・オリックスとのゲーム差を２・５に縮めた。

新庄監督は試合後、興奮冷めやらぬ様子で姿を現すと、「神宮の試合はこんなゲームしないといけないルールがあるの？（笑）。楽しいね。これ」。就任１年目の２２年の交流戦では、神宮で２戦連続サヨナラ負けを喫し、３戦目は延長１０回に４点を奪い勝利。劇的な展開の多い神宮での１勝をかみしめた。

１―１の延長１０回は無死満塁のピンチを堀、柳川がしのぎ、「よくあの絶体絶命のピンチを柳川くんがしのいでくれて。あそこはもう割り切って、負けか三振かという気持ちで送り出して。広島で（セーブ）失敗してるから、なんかやってくれそうな気がしたから。さすがにあのテンションでマウンド上げて、次の回は行かせられなかったね」。一打サヨナラの場面で守護神・柳川を投入し、ゼロで抑え、勝利につなげた。

延長１１回は山本が無失点に抑え今季初セーブ。無死一塁で、武岡に右中間へのあわや同点本塁打となる大飛球を浴びたが、「山本君もね、いいボール放って。（武岡の大飛球は）いったかと思った。風がね、吸ったもん俺。スーって（笑）。吸った。吸った。あーきょう楽しかった」。逆風と指揮官の“吸引”も働き、貴重な白星を手にした。

前日４日はマツダスタジアムで広島との延長１２回、雨での一時中断をはさみ４時間５１分の熱戦を制し、この日新幹線で約４時間かけ東京入り。ハードな移動ゲームでの１勝。「よう５時間ちょっと試合して移動ゲームで勝ったね。あしたデー（ゲーム）でしょ。ゆっくり休んでもらって」と、選手たちをねぎらった。