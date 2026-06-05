SHOGUN BURGERで味わう贅沢かにバーガー♡期間限定コラボをチェック

和牛バーガー専門店「SHOGUN BURGER」から、話題の蟹ラーメン専門店「かにを」との初コラボメニューが登場します。2026年6月8日より約1か月間限定で販売される「将軍かにをバーガー」は、和牛と蟹の贅沢な組み合わせが魅力。見た目のインパクトはもちろん、旨味や辛味のバランスにもこだわった注目の一品です。グルメ好きさんはもちろん、期間限定メニューに目がない方も必見です♡

ソフトシェルクラブを丸ごと使用した豪華バーガー

今回登場する「将軍かにをバーガー」は、SHOGUN BURGER自慢の和牛チーズパティに、ソフトシェルクラブを丸ごと1匹使用した蟹フライを大胆に重ねた特別なバーガーです。

価格は2,580円（税込）。蟹フライが豪快にサンドされたビジュアルは、一目見ただけで食欲を刺激する存在感たっぷりの仕上がりです。

さらに、紫キャベツのコールスローにはライムマヨを使用。爽やかな酸味が加わることで、蟹味噌の濃厚なコクや和牛パティの旨味をより一層引き立てています。

ボリューム感がありながらも後味は軽やかで、最後まで飽きずに楽しめる工夫が詰まった一品です。

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かにを監修の辛蟹味噌ソースが決め手

コラボの最大の魅力は、蟹ラーメン専門店「かにを」が監修した自家製辛蟹味噌ソース。

濃厚な蟹味噌の風味をベースに、ピリッとした辛さを加えることで、和牛や蟹フライとの相性をさらに高めています。

一口頬張ると、まず蟹の旨味が広がり、その後に蟹味噌の深いコク、和牛パティからあふれる肉汁が重なります。そしてライムマヨの爽やかさが全体をまとめ、絶妙な味わいを生み出しています。

蟹好きはもちろん、濃厚な味わいを楽しみたい方にもおすすめしたい限定メニューです。

辛さは5段階！激辛好きも満足

「将軍かにをバーガー」は辛さを選べるのも特徴です。

辛さは1～100までの5段階仕様。1辛では蟹味噌本来の旨味をしっかり感じられるピリ辛仕立てになっています。

一方で最上級の100辛には、世界でもトップクラスの辛さを誇る「キャロライナリーパー」と「デスソース」を使用。激辛好きの方でも満足できる刺激的な味わいを楽しめます。

辛さを調整できるため、辛いものが少し苦手な方から激辛マニアまで、自分好みのレベルで味わえるのも嬉しいポイントです。

期間限定だから早めのチェックがおすすめ

SHOGUN BURGERとかにをの初コラボで誕生した「将軍かにをバーガー」は、蟹の旨味、蟹味噌のコク、和牛の肉汁、爽やかな酸味、そして選べる辛味が絶妙に重なり合う贅沢な一品です。

販売期間は2026年6月8日から約1か月間限定。ここでしか味わえない特別なコラボバーガーなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♡