俳優の高橋光臣（44）が5日、自身のインスタグラムを更新し、親交のあるタレントのDAIGO（48）、女優・北川景子（39）夫妻との休日ショットを公開した。

「≪Me and ディズニーシー≫先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」と書き出し、北川とDAIGOそれぞれとの2ショットを投稿。高橋はミッキーマウスのサングラスにミニーのカチューシャ、DAIGOもミッキー＆ミニーのサングラスにミッキーのカチューシャを着用し、すっかり夢の国を満喫している。

3児のパパである高橋は「子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました」と明かし、「とにかく子供達の世話は大変なんだけど、今この瞬間が幸せな時間なんだと感じます 毎回バタバタで写真を撮り忘れるのですが今回も結局、景子さんと撮ったのはこの1枚だけでした」と北川と笑顔のショットについて説明。

そして「p.s お兄とタワー・オブ・テラー乗った雰囲気出してますが乗ってません。あっ私はブラックラムズ東京ポーズです」とウィッシュポーズのDAIGOとの2ショットについてつづった。

高橋とDAIGOは2017年のドラマ「ブラックリベンジ」（日本テレビ系）で共演。DAIGOは以前出演したテレビ番組で“光臣”“おにぃ”と呼び合っていることを明かしていた。

フォロワーからは「本当に仲の良いご家族同士ですね」「仲良しで素敵!!お兄と2人でノリノリですね」「絶対身バレしてそうだけど、本当に素敵すぎーーーー『リコカツ』思い出しちゃう」「仲良し家族でインパ楽しそう！」などのコメントが届いている。