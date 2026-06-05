歌舞伎俳優の市川中車さん（60）が5日、スーパー歌舞伎『もののけ姫』製作発表記者会見に登場し、スタジオジブリ作品の魅力と歌舞伎との共通点を語りました。

“宙乗り”や“早替り”といった演出に加え、セリフを現代語で上演するスーパー歌舞伎。初演から40周年を迎える今回、宮粼駿監督が原作・脚本・監督を手がけたスタジオジブリの名作『もののけ姫』を原作とした物語が、7月から新橋演舞場で上演されます。

■“歌舞伎”とスタジオジブリ作品に通じるもの

中車さんは、スタジオジブリの作品について「見るときによって、あるいは見る年代によって、作品の印象はがらりと変わります。僕もこの年になって『もののけ姫』をもう一度見直してみて、やはりこの部分はこういうことだった、あるいはこの部分はまだわからない、何通りにも見ることができる作品の層の厚さがございます」と熱弁。

それは、歌舞伎にも通じるものがあるそうで「最後、客が受けるその熱い気持ち、“あぁそういうことか”。それが答えになるような、しかしそれは言葉にできない。しかしこれが答えなんだという非常に抽象的なイメージを、我々が3〜4時間の中で積み上げていって、その一瞬で脳の理解ではない心のところでお互いが、会場中が全部感じることができるような作品になるべきであろうということを、おぼろげながら僕は台本を読んで感じたところではあります」と作品への思いを明かしました。