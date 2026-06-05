ＳＫＥ４８の鎌田菜月が、２６日に発売する自身初となる児童書「水族館の達人に聞いてみた 〜ぜったいに行きたくなる３７の発見〜」（くもん出版）のカバーが５日、公開された。発売を記念したイベント開催も決定した。

水族館好きの鎌田が、「海遊館」や「すみだ水族館」などの立ち上げや運営に携わり、「京都水族館」では館長を務めた水族館の達人と称される下村実氏との共著で水族館がもっと好きになる発見をまとめた児童書として刊行する。どのように生き物をお世話しているのか、展示にはどんな工夫があるのかを水族館の達人に直接取材した。

公開された表紙には、下村氏が園長を務める日本モンキーセンター飼育員の阿野隆平氏によるイラストを全面に配し、水族館を訪れた時のような楽しさが感じられるデザインに。鎌田は「ページをパラパラとめくっても楽しい内容になっている本書ですが、それはこのイラストのおかげでもあります。個性が光る水族たちを日本モンキーセンター飼育員の阿野さんが、魅力たっぷりに描いてくださいました」とコメントした。

発売を記念して鎌田によるお渡し会、直筆サイン入り複製パネルが当たるパネル展の開催も決定。お渡し会は２８日にジュンク堂書店名古屋店、７月１８日にＴＳＵＴＡＹＡ ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ、７月１９日にｍａｇｍａｂｏｏｋｓと、愛知・大阪・東京の３会場で開催する。

鎌田は「私にとって宝物の一冊を、直接皆さんに受け取っていただける日を楽しみにしています！夏休みのお出かけ前の一冊としても、とてもおすすめです」とアピールした。