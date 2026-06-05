◇交流戦 巨人8―2ロッテ（2026年6月5日 東京D）

巨人の中山礼都外野手（24）が5日のロッテ戦（東京D）でプロ6年目にして初となる1試合5打点をマーク。貯金を今季最多タイ6に戻すチームの4連勝に大きく貢献した。

「8番・右翼」に入って先発出場。0―0で迎えた5回、1死一、三塁の場面で左翼フェンスぎりぎりまで飛ばす犠飛を放って待望の先制点を奪うと、6回には満塁の走者を一掃する左中間フェンス直撃の3点適時二塁打。8回には中越えに適時二塁打を放って5打点目となるダメ押し点をもぎ取った。

3回の第1打席は四球で出塁しており、2打数2安打5打点の大暴れ。昨季までの内野手登録から今季は外野手登録となり、この日も名前の礼都（らいと）と同じ右翼（ライト）を守ったが、守備もソツなくこなしてチームを勝利へと導いた。

試合後、お立ち台に上がった中山はもうニッコニコ。「いやもう本当に…はい。久しぶりすぎて。あの…緊張してます」と第一声を発すると、先制犠飛については「得点圏だったので、初球からいこうっていうのは思ってましたし。（先発投手の井上）温大さんから試合前にずっと“礼都、頼むぞ”っていうふうに凄くプレッシャーかけられてたんで…はい。なんとか打てて良かったです」とはにかんだ。

満塁の走者を一掃した6回の二塁打については「いやもう、なんとか食らいついていこうと思ったんで。ああいう結果になって良かったなと思います」とした背番号40。

「追い込まれるまでに手を出したかったんですけど、厳しいボールで難しかったんで。追い込まれて、食らいついていった結果が外野の頭を越えてくれて良かったです」と2ストライクと追い込まれてからの3球目を叩いた打席を振り返った。

自身初の1試合5打点については「いやもう本当に…こんな日になると思ってなかったんで。チームに貢献できて良かったです」。「6番・右翼」に入って初の開幕スタメンを果たしながら、打撃不振で2度の2軍降格も味わって戻ってきた1軍の舞台。

「何もうまくいかないというか、凄く苦しい時期が続いてたんですけど…はい。またこうやってね、活躍する時をイメージしながらやってたんで。こうやって結果残せて良かったです」とホッとした表情だった。