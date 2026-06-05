グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「許可をいただいて室内練習場で撮影してきました」と明かし、胸元がU字に露出されたデザインの紺色ワンピース水着姿でバットを手にしたショットを公開した。

「良いお写真たくさん撮れたので早めに見てもらえるように頑張ります！頑張れ私…」と今後もアップすることを予告した。

さらに別の投稿では「ライオンの気持ち」と題し、青い水着姿で浮輪を手にしたショットも披露。おなか部分が露出されたデザインで、へそもあらわとなっている。

ファンやフォロワーからも「野球女子最高」「可愛すぎる」「魅力的」「オヘソが可愛い」「脚イイ」「エロ可愛い」「たまりませんねっ」「浮き輪になりたい」などのコメントが寄せられている。

暫は群馬県出身。現役の野球女子。右投げ左打ちの捕手。野球歴20年超。SNSでは野球のアンダーシャツ姿などが人気で「150キロ打てます！」の投稿も。グラビアだけでなくコスプレーヤーやインフルエンサーとしても活躍。「ミスヤングチャンピオン2024」グランプリ受賞。趣味は絵本、シール集め。身長155センチ。スリーサイズはB93−W65−H91センチ。血液型O。