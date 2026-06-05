新日本プロレス５日の高崎大会で、ＩＷＧＰヘビー級王者カラム・ニューマン（２３）が辻陽太（３２）との前哨戦を制した。

「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」覇者のカラムは、４月両国大会で辻を撃破し団体最高峰王座の最年少戴冠記録を更新。上半期の総決算となる１４日大阪城ホール大会では、前王者のリベンジマッチを受けて立つ。この日の大会ではフランシスコ・アキラ＆ジェイコブ・オースティン・ヤング＆ゼイン・ジェイと組んで、辻＆石森太二＆ロビー・エックス＆永井大貴と対戦した。

先発したカラムはいきなり辻と対峙すると、ＭＡＫＥ ＷＡＹを仕掛けるなどプレッシャーを与えていく。激しい打撃戦からトラースキック、サッカーボールキックを発射していった。

最後は辻をＫｉｓｓ ｔｈｅ ｃｒｏｗｎ（変型ラリアート）で排除し、プリンスズカースで永井から３カウントを奪取。決着後も辻にベルトを誇示して挑発した。

やりたい放題のカラムはバックステージで、現在開催中のリーグ戦「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」の出場メンバーにまでケチをつける。「俺たちは世界最高峰の団体のはずだろ？ 少なくとも２番目にトップクラスの団体だろ？ なのに何で誰でも彼でも入れてくるんだ？ 何団体から選手を呼べば気が済むんだよ。世界最高峰になるために必要なものは何だ？ 世界でも権威あるトーナメントに、来たいヤツらを片っ端から出してたら、俺たちと他団体の違いは何になるんだ？」と、出場団体が多すぎるという持論を展開した。

さらには「出場してる連中の半分が誰なのか、俺は知らない。だが、それがむしろ俺の王者としての価値を高めてるんじゃないのか？ このベルトを取って以来、みんなが俺のことを、ＩＷＧＰのことを、新日本のことを話してる」と暴君じみたコメントを連発。

辻に対しても「お前を叩き潰すためなら、なんでもする。俺は喜んでお前のことを表舞台から消してやるぜ」と上から目線で言い放っていた。