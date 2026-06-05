ヤクルト・山野太一投手（２７）が５日の日本ハム戦（神宮）に先発し、９回１００球を投げて３安打１失点の快投。打線の援護があと一歩及ばず勝ち負けはつかなかったものの、プロ初めて９回までマウンドを守り切り、確かな手応えをつかんだ。

９回二死、カウント２―１から４番・万波に投じた１００球目、バットは空を切った。その瞬間、山野は力強く拳を振り上げて雄叫びをあげた。

立ち上がりから安定感が光った。初回、２回を三者凡退に仕留め、上々の立ち上がり。３回に山縣の中前打を浴びたが、その後も６回まで軽快な三人斬りでハム打線を封じた。

ただ、１―０の７回一死からレイエスに痛恨の同点ソロを献上。さらに８回に清宮の中前打から二死一、三塁のピンチを招いたが、後続の水野を投ゴロに打ち取り、流れは渡さなかった。

試合後「粘り強く自分のピッチングができた。長いイニングでしたけど、球数が少なかったんで、体力的には余力を残しながらっていう感じ。いいピッチングだったと思います」と手応えを口にした。

池山隆寛監督は「腕がよく触れてて、スライダーの状態がよくて。一発は食らいましたけど、よく踏ん張って９回までいってくれた」と称賛していた。