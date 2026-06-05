◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト１―３日本ハム＝延長１１回（５日・神宮）

今季３度目の延長戦をものにできなかった。１―１の１１回、守護神のキハダを投入したが先頭の水野に右越えソロを被弾。勝ち越されると、代わった小沢が万波に左前適時打を許してリードを広げられ、その裏の反撃も及ばなかった。池山監督はキハダの来日初被弾に「一発食らうこともこれからあると思うので、これから日本の野球を覚えてもらったらと思います」と次戦以降の立ち直りを期待した。

直近３試合で３得点の打線は塩見をプロ初の４番に据えるなど、流れを変えようとしたが初回の１点に終わって好投の山野を援護できず。９回無死一塁、１０回無死満塁とサヨナラの好機を逸したことも響いた。「１０回裏の無死満塁を決めきれないところが、勝負どころでの若さだと思います」と指揮官。この３連戦は国鉄時代の復刻ユニホームでプレー。指揮官は「その期待もあってお客さんも満員になってくれていると思います。負けはしたけどいい戦いはできた。みんなで戦うことは変わりなく、明日も準備したい」と巻き返しを誓った。