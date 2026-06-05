きょうの為替市場、先ほど発表の５月の米雇用統計を受けてドル高の反応が見られている。ドル円も１５９円台から一時１６０．２５円付近まで上昇。ただ、突如売りが出て１５９．７５円まで急速に下げたものの直ぐに１６０円台に戻す展開。介入かどうかは不明。



米雇用統計は非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１７．２万人増と予想を大きく上回り、前回分も上方修正された。３、４月に続く労働市場の基調の強さが証明され、２月の落ち込みからの持ち直しが一時的ではないことが示されている。失業率も４．３％と低水準を維持し、ＦＲＢのタカ派姿勢を正当化する内容ではあった。



米国債利回りも急上昇しており、短期金融市場では年内のＦＲＢの利上げ確率を一時完全に織り込む場面も見られた。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５９円に観測。



5日（金）

159.00（18.5億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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