BE:FIRST『YouTube Music Weekend』で『BMSG FES’25』のライブ映像全7曲を公開

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BE:FIRSTが『YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』にて『BMSG FES’25』のライブ映像を公開した。

■「Secret Garden」「Boom Boom Back」「Mainstream」「GRIT」「Great Mistakes」「Blissful」「空」の映像を公開

6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催を祝して、『MUSIC AWARDS JAPAN』にノミネートされた豪華アーティスト陣が参加し、6月5日から7日の3日間開催される「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」。

BE:FIRSTは『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞に、ストリーミング総再生回数2.5億回を突破した自身最大のヒット曲「夢中」がノミネートされている他、計4部門でノミネートされている。

『YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』では、2025年9月27・28日に開催されたBMSG所属アーティストによる大規模フェス『BMSG FES’25』より、「Secret Garden」「Boom Boom Back」「Mainstream」「GRIT」「Great Mistakes」「Blissful」「空」の7曲のパフォーマンス映像を公開した。

なお、こちらの映像は、6月20日23時59分までの期間限定公開となっている。

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

2026.11月 ON SALE

ALBUM『BE:4U』

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/