◇競泳日本選手権第2日（2026年6月5日 東京アクアティクスセンター）

8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、男子50メートル平泳ぎは日本記録保持者の谷口卓（24＝MEIGI）が26秒84で制し、派遣標準記録も切って代表入りを確実にした。2月に椎間板ヘルニアの手術を受けてから4カ月。見事な復活を果たし、「ここに立っていられること自体が奇跡に近いが、現実にできてうれしい」と実感を込めた。

1月に「右足に痛みとしびれがあった」と異変を感じ、症状は徐々に悪化。2月には歩行も困難になったことから、大学1年時以来という2度目となる腰の手術を受けた。秋に控える愛知・名古屋アジア大会は「一度も（アジア大会は）出たことがなかった」と今年最大の目標にしていたが、選考会だった3月の日本選手権出場を断念。術後3週間はプールに入れず、本格的に練習を再開したのは3月に入ってからだったという。

一時はモチベーションも低下したが、「こういう時に腐る人間にはなりたくなかった」と自分自身を鼓舞。泳ぎを取り戻すために「今までやったことのない、キツい練習をしたり、食事改善にも取り組んだ」といい、平泳ぎで1500メートルを約20分で泳ぐ過酷なメニューを消化。「ベースがかなり落ちていた」状態から、再び日本一にまで上り詰めた。

決勝では3月の日本選手権で平泳ぎ3冠を達成した17歳の大橋信、前日の100メートルを制した20歳の岡留大和ら、新世代のスイマーを追い込んで最後に差し切り、水面を叩いて喜んだ。「大人も頑張っているんだぞと見せつけられた」と、24歳の“ベテラン”が健在ぶりを証明した。