「ヤクルト１−３日本ハム」（５日、神宮球場）

日本ハムが２夜連続で延長の激闘を制して２連勝。勝率５割に復帰した。

十回は無死満塁の大ピンチ。だが、堀が１死を奪うと守護神・柳川へとつないで無失点でしのいだ。直後に水野が決勝弾。前夜は広島戦で十二回の激闘を制したが、移動ゲームで連勝した。

試合後、新庄監督は「こんなゲームしないといけないルールがあんの？」と笑わせた後、「楽しいね。よくあの絶体絶命のピンチを柳川君がしのいでくれて。あそこはもう、割切って負けか、三振かで送り出した」と振り返った。

十一回は山本を投入。「山本君もいいボールいっていた」としたが、無死一塁で武岡の右中間への大飛球は風に戻されて中飛となった。新庄監督は「いったかと思った。風がね。（本塁打にならないよう）吸ったもん。吸った、吸った（笑）。あー楽しかったきょう」と笑みを浮かべた。

試合前には敵将の池山監督が、新庄マスクをしてメンバー交換。オープン戦で新庄監督がプレゼントしていたもので、「池山さんが気を使ってくれて。楽しい方でね」とうなずいた。

セ首位と好調で、ベンチからも明るい雰囲気が伝わってくる。「ノリノリでしょう。一年目は楽しいですよ。調子いいですし。ベンチで点を入った時の笑顔を見て幸せな気持ちになるしね」と印象を語ったが、「明日はみせません、笑顔を（笑）」と連勝を誓った。