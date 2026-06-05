かわい子ちゃんがいつも一緒♡【ダイソー】使うたびニマニマしちゃう！？「アニマル小物」

動物好きの心をくすぐる、【ダイソー】の「アニマル小物」に注目。動物モチーフの可愛い雑貨が、種類豊富に登場しているようです。どれも身近で活躍しそうなものばかりで、目に入るたびに心をときめかせてくれるかも。今回は、質感も可愛いワッペンをはじめ、思わず手に取りたくなるようなダイソーの「アニマル小物」をご紹介します。

バッグやポーチのワンポイントに

温かみのある質感が映える「ワッペン（もこもこ、いぬ）」。お座りした姿がとってもキュートな、子犬モチーフのワッペンを、インスタグラマー@risa_.pianoさんは、ボンドでビーズを貼り付けてさらに可愛くアレンジ。公式サイトによると、「シールタイプだからノートやビン、缶など、布以外にも色々な所に簡単に貼れます！」とのこと。布にはアイロンで貼りつけられるので、シンプルなトートバッグやポーチのワンポイントするのも良いかも。

バッグの置き場所に困った時の救世主！

職場やカフェなどで、バッグの置き場に困った経験がある人は、「バッグフック（猫）」をチェック。本体部分をテーブルなどの縁に置くことで、長く伸びたしっぽ部分がフックになり、バッグを掛けておくことができるようになります。耐荷重は約2kgとのことなので、なかなかの力持ち。紐等を通せる突起が付いているので、キーホルダーの金具を付けてバッグにぶら下げおき、持ち歩くことも可能です。

専用ケース付きでメイクスポンジを清潔に！

コロンとしたフォルムが可愛い、うさぎの耳が付いた「メイクアップスポンジ（ケース付）」。ケースの中にメイクスポンジを入れられるため、他の物との接触や埃の付着を防げて、清潔を保てそうです。メイク直し用にポーチに入れて、持っておくと頼りになりそう。ケースとスポンジは同じ色を合わせた、一体感のあるビジュアルもたまりません。使うたびに心をときめかせてくれそうです。

おしゃれなバッグにも合わせられそうなキーホルダー

透明なオーロラカラーの輝きが映える、「キラキラキーホルダー（うさぎ）」。ぽってりとしたフォルムのうさぎモチーフがとってもキュートです。ダイソーの商品とは思えない高見えしそうなデザインは、バッグの目印にもぴったり。気合の入ったおしゃれをして行く、お出かけ先にも連れていけるかも。パール調ビーズのストラップが付いており、ほどよい上品さもプラスしてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino