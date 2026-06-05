◆テニス ▽全仏オープン第１３日（５日、フランス・パリ）

車いすテニスの男子シングルスで、全豪決勝の再現となった準決勝で、世界王者、小田凱人（東海理化）が、国枝慎吾以来男子史上２人目の４連覇に王手をかけた。世界ランク３位のマルティン・デラプエンテ（スペイン）に７−６、６−２のストレート勝ち。決勝では、同２位のヒューエット（英国）−同４位のフェルナンデス（アルゼンチン）の勝者と対戦する。

全豪決勝でフルセットと競った難敵デラプエンテをストレートで破ると、両手でガッツポーズ。今大会で最も大きな雄たけびを上げ、勝利を祝った。

第１セットのタイブレイクを制したのが大きかった。滑り出しは２−０とリードしたが、すぐに追いつかれた。そこから一進一退の攻防でタイブレイクに突入。０−１から４ポイントを連取し、波に乗り、接戦の第１セットを奪った。そのまま第２セットは０−１から５ゲームを連取し、ストレート勝ちだ。

過去、全仏で４連覇以上は、女子でエステル・フェルヘール（オランダ）が２００７年から１２年まで６連覇したのが最多。女子では２１年東京パラリンピック金メダルのディーデ・デフロート（オランダ）の４連覇が続く。男子では、国枝慎吾が２００７年から１０年まで４連覇したのが最多だ。