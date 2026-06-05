俳優で歌手の香取慎吾さん（49）が4日、東京・港区で行われた映画『Michael／マイケル』（6月12日より全国公開 配給：キノフィルムズ）のジャパンプレミアに登場。自身の原点がマイケル・ジャクソンさんにあることを明かしました。

“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』。ジャパンプレミアには香取さんの他にも、マイケル・ジャクソンさんの実の甥で、マイケル役のジャファー・ジャクソンさんや、ちゃんみなさん、米倉涼子さんといった総勢約30人の豪華ゲストが登場しました。

■香取慎吾「僕のやりたいことはこれなんだ」 自身の原点を語る

マイケルさんについて香取さんは「1988年、僕が10歳のときに、東京ドームのライブを最前列で見させてもらって。そのときステージのマイケルと目が合って、僕のやりたいことはこれなんだ、マイケルのように輝きたいと思ったんです」と自身の原点がマイケルさんのステージであったことを明かしました。

また、マイケルさんとテレビ番組で共演経験もある香取さんは「想像以上に大きくて、愛にあふれた方でした」と印象を明かしました。