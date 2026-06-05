「2026年第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」が5日、江東区のトヨタアリーナ東京で開幕した。同大会は知的障害のあるアスリートが練習の成果を発揮するためのもので、全国から約1200名が参加。株式会社リズメディア（谷川寛人代表）が総合プロデュースした開会式には、所属歌手のMISIAらが出演した。10年以上、アスリートを応援しているMISIAは新曲で大会公式応援ソングでもある「太陽のパレード」などを熱唱。スポーツと音楽を融合させ、アスリート一人ひとりの挑戦を称える、一日限りの特別な舞台を演出した。

さらに、MISIAがアンバサダーを務めるセイコーグループ株式会社も開会式をサポート。TSUKEMEN、紀平凱成、もりやすバンバンビガロも出演し、EXIT、久代萌美が司会を務めた。スペシャルオリンピックス日本（SON）が目指す「障害の有無にかかわらず、誰もが活きる社会の実現」に向けたインクルージョンのメッセージを株式会社リズメディア、MISIA、多彩な出演者、そして多くの来賓や観客とともに東京から世界へと発信した。

SONの平岡拓晃理事長は「自分の持っている力以上のものを出しましょう。そして何より、たくさん友達をつくって最高の東京大会にしましょう」とアスリートに呼びかけた。あす6日はバスケットボール（ユニファイド・スポーツ）、バドミントン、テニス、陸上競技、サッカー、卓球、フライングディスクが都内の各会場で開催される。