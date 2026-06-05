大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）が女性検事への準強制性交罪に問われた事件を巡り、平口法相は５日の閣議後記者会見で、検察庁の全職員を対象にしたハラスメント調査を今年度中に行う考えを明らかにした。

職場環境の改善に向けた取り組みの一環という。

被害を訴えている女性検事は今年３月、第三者委員会を設置してハラスメント被害の実態調査を行うよう求める要望書を平口法相と畝本直美・検事総長に提出。３月末までに要望が受け入れられなければ、辞職するとし、４月３０日に同地検に辞表を提出した。

平口法相はこの日の会見で、最高検が昨年、ハラスメント防止の徹底を求める指示を次長検事名で出したことを明かし、ハラスメント調査について「客観的な視点を加味する方策がないかも含めて検討していると報告を受けている」と述べた。

一方、女性検事が求める第三者委の設置については、「関連する刑事事件が公判中で、司法権の独立の観点から問題が生じうることなどから極めて慎重に判断する必要がある」とした。

女性検事は５日、「第三者委による公正中立な調査や検証を求める」とのコメントを出した。

北川被告は検事正だった２０１８年、大阪市内の官舎で部下だった女性検事に性的暴行を加えたとして起訴され、大阪地裁で公判が続いている。