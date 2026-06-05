◇交流戦 巨人8―2ロッテ（2026年6月5日 東京D）

巨人の井上温大投手（25）はプロ7年目で初の完投勝利。だが、表情には喜びよりも悔しさがにじんだ。

8回までの球数は90球。プロ初完投どころか、初完封、そしてマダックス（100球未満での完封勝利）の可能性もあったなかで向かった9回のマウンド。打線の援護にも恵まれ、8―0で迎えたラストイニングだった。

先頭の佐藤を初球で中飛に打ち取って1死。西川には三塁ベースに当たる安打を許したが、山口を一飛に仕留めて2死一塁となった。この時点で99球とマダックスはなくなったが、初完封まであと1アウトだ。

だが、4番・ソトにカウント2―2から投じた8球目の150キロ直球が真ん中付近に入り、左翼スタンドに叩き込まれて完封が消滅した。それまで空振り三振、見逃し三振、遊ゴロ併殺打と完璧に抑えていた相手に浴びた痛恨の一撃。続く山崎はスライダーで空振り三振に仕留めて試合終了を迎えたが、なんとも複雑な表情だったのも無理はなかった。

試合後、プロ初の1試合5打点を挙げた1学年後輩の中山に続いて単独でお立ち台に上がった井上はインタビュアーからの「ナイスピッチングでした！」には「ありがとうございました」と笑顔を見せる。

だが、続いて「初めての完投になりました。1試合投げ抜いた今の心境はいかがですか？」と聞かれると「いや…え………」としばらく絶句して「気持ちいいです」と絞り出して苦笑い。

複雑な心境を見て取ったインタビュアーから「ちょっと今の受け答え、心を察しますと、最後に一本打たれたのは悔しかったと思いますけれども、ただ1試合投げ抜いた、自分で試合を投げ抜いたというのはどうですか？」と重ねて聞かれると「やっぱり…えー…初回からいろんなこと考えながら9回までこうやってたどりついて1試合を完結させられたっていうのは凄い自分の自信になったので良かったです」とようやくほほ笑んだ。

相手先発投手・広池との投手戦。「相手ピッチャーよりも先に点を与えないように投げてました」と振り返る。

ただ、やはり悔しさが上回るのだろう。その後はインタビュアーからの質問に「え？なんですか？」と聞き返す場面もあるなど、完投勝利だけでは満足できなかった背番号97。「なんとか抑えられて良かったです」と再び苦笑いだった。

それでも先制犠飛、満塁走者一掃の3点適時二塁打、ダメ押し8点目の適時二塁打と一人で5打点を叩き出した後輩・中山について聞かれると「ネクスト（次打者席）で礼都の打席を見てて凄いいい打球が飛んでたんでうれしかったです」とニッコリ。

これで同学年のドラフト1位左腕・竹丸に並んでチーム最多となる今季5勝目（4敗）。昨季の4勝（8敗）を早くも上回った。

リーグトップの18セーブを挙げている守護神マルティネスが前夜まで3日連続登板で、4連投は厳しいなかで見せたプロ初完投、初の無四球は誇っていい。

「長いイニング投げるっていうことが先発ピッチャーが一番評価されると思うので、9回投げれて良かったです」

次戦以降に向けては「最後の最後まで気持ち抜かずに、あそこをゼロで抑えられるピッチャーになっていきたいなと思います」と力強くプロ初完封への“再挑戦”を誓った。