5月31日の公演をもって、約26年半にわたるグループとしての活動を終了した嵐の最新シングル『Five』が、ビルボードジャパンの2026年上半期チャート2部門で1位を獲得。レーベルの担当者がコメントを寄せました。

嵐が約5年ぶりにリリースした新曲『Five』。ダウンロード数を集計した楽曲チャート『Download Songs 2026年上半期チャート』と、ダウンロード、ストリーミング、動画の3つの合計ポイントが、前週より増加した急上昇ソングチャート『Hot Shot Songs 2026年上半期チャート』の2部門で1位を獲得しました。累計ダウンロード数は、16万2788ダウンロードを記録しています（ビルボードジャパン発表）。

2部門で1位を獲得したことを受けて、レーベルの担当者は「大変光栄に存じます。嵐の新曲に興味を持ち、聴いて下さったリスナーの皆さま、そして何よりこれまで長きにわたり嵐を支えて下さった嵐ファンの皆さま、お一人お一人と嵐の記録と受け止めております。これからも『Five』、さらには嵐の楽曲たちが、皆さまの日常に寄り添い、末永く聴き続けて頂けることを願っております」とコメントしました。

そのほか、総合ソング・チャート『Billboard JAPAN Hot 100』には米津玄師さんの『IRIS OUT』、総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート『Billboard JAPAN Artist 100』ではMrs. GREEN APPLEが1位を獲得しています。