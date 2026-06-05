◇交流戦 ヤクルト1―3日本ハム（2026年6月5日 神宮）

リーグ首位のヤクルトが延長戦に入る接戦を落とし、2位・阪神に0・5ゲーム差に迫られた。

本拠地・神宮球場が今年で創建100周年を迎え、今回の3連戦は100周年を記念したシリーズ。

ヤクルトは前身の国鉄時代の1964年から本拠地として使用しており、この日は当時の復刻ユニホームを着用。帽子には「S」のマークが入り、背中は選手の名前はなく背番号のみ。チケットは完売で、ユニホームは来場者にも配布された。

試合は初回2死一、二塁から赤羽の左前適時打で先制も、2回からはゼロ行進。

1―1で延長戦に突入し、延長10回には無死満塁と絶好のチャンスを迎えた。しかし3安打を放っていた赤羽が空振り三振。内山は遊ゴロに倒れ、最後は古賀が空振り三振して得点を奪えなかった。

試合後、池山監督は「先制できて、その後の1点がなかなか取れずに、10回裏のノーアウト満塁で決めきれなかった。まだまだ勝負どころで若さ、っていうところだと思います」と振り返った。

延長11回は守護神・キハダが水野に決勝ソロを被弾。被本塁打は来日22試合目で初となった。

「一発を食らうことはこれからもあると思うんで。より日本の野球を覚えていってくれたらなと思います」と池山監督。

ここ5試合で3度目の失点となったが、今後も守護神を任せることは「もちろん変わりません」と強調した。