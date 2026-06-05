「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）

広島は２試合連続の延長を戦った末に、痛恨の引き分けとなった。１１回の攻撃は１死三塁から代打・前川、代打・菊池が凡退。１２回は辻が無失点でしのいだが、直後の攻撃も無得点だった。

前夜の日本ハム戦は延長１２回２死から益田が決勝打を浴び、４時間５１分の激闘の末に敗戦していた。この試合も４時間を超えており、２日で約９時間を戦ったが、勝利できず疲労が残る展開となった。

一時は勝利目前まで迫っていた。１点リードの九回、この回から登板した森浦が誤算だった。先頭・来田に左前打、中川には死球を与えて無死一、二塁としてしまう。送りバントで１死二、三塁とされ、西川に同点犠飛を許した。

終盤までは優位に進めていた。１点を追う七回には１死一塁から代走で登場した辰見が二盗、三盗を決めて好機を演出。１番・名原が右中間を破る適時三塁打で同点に追いついた。その後、小園の打席で相手の捕逸があり、三走の名原が生還する形で勝ち越した。

先発・玉村は７回２安打１失点の力投を見せていたが、勝利目前で盛り上がっていたスタンドからは大きなため息が漏れた。