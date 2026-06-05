新潟市の警察学校で殉職した警察官などを追悼する慰霊祭が執り行われました。

6月5日、新潟市西区の警察学校で県警幹部など約200人が参列し行われた慰霊祭。



暑さ対策などのため、今年度からは屋内で実施されることに。参列者は殉職した警察官などに黙とうを捧げ、献花台に花を手向けていきました。



【県警 櫻井美香 本部長】

「人間愛に満ちた献身的な活動による尊い犠牲の上に、本県の安全が築かれてきた」



県内では、2021年5月に湯沢町の関越自動車道で事故処理のために車道に出た当時30代の男性警察官が車にはねられ死亡する事故が発生。



また、2000年6月には魚沼市にある浅草岳で遭難者の捜索中に雪崩が発生し、警察官を含む4人が亡くなるなど、県内で警察が創設された明治初期以降、これまでに殉職した警察官は74人にのぼっています。



【県警警務部厚生課 音田優美 次長】

「尊い命が失われた殉職事案の絶無を願って、県民の安心・安全のために尽くしてまいりたい」



参列した警察関係者は殉職者の冥福を祈るとともに、いつ起きるか分からない事件・事故に備え、気を引き締めていました。