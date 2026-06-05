ＤｅＮＡは５日のソフトバンク戦（横浜）に８―３の大勝で２連勝。先発・篠木が７回を５安打１失点に抑え込む力投で、今季２勝目（２敗）をマークした。

ほんの数日前まで豆鉄砲扱いされていたマシンガン打線は、いつの間にやら重機関銃どころか野戦砲へ化けていた。前夜４日の楽天戦（横浜）で７点のビハインドを覆す劇勝を披露した相川ベイ打線は、一夜明けたこの日も好調を持続。０―１の３回無死一、二塁で打席に立った牧秀悟内野手（２８）が、逆転の３号３ランをバックスクリーン左に叩き込んでスコアを引っ繰り返すと、ハマのお調子者たちも一斉に後へ続いた。

圧巻だったのは５回の攻撃だ。無死二塁から度会が５号２ランをマークすると、一死一塁からヒュンメルが４号２ラン、さらに二死から松尾にも１号ソロが飛び出し、この回だけで計５点。１イニング３アーチという圧巻の空中戦で鷹を完全に制圧した。

前日４日に主砲・牧が戦線に復帰して以降、チームのムードは明らかに変化しつつある。５打数３安打３打点の活躍で２夜連続のお立ち台となった背番号２は「元々力があるチームですし、その中でただ盛り上がるだけでなく、しっかりやるべきこともやってチームは変わりつつある。今後も引っ張っていきたい」と満足そうな表情で振り返る。

試合後の相川監督も計４発のらしさあふれる一発攻勢に「牧は離脱前と比べても、打撃がバージョンアップしているように思う。見ていて形もすごくいい。スタイルがまた上がったような気がする」と目尻を下げた。