◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）

広島が、２夜連続の延長戦の末に今季３度目の引き分けに終わった。交流戦１勝８敗１分け。楽天も敗れ、勝てば交流戦最下位からの脱出の可能性もあったが、逃した。

１点リードで９回は森浦が踏ん張れなかった。１安打１死球と犠打で１死二、三塁のピンチを背負い、２４年まで同僚の西川の犠飛で同点に追い付かれた。同点の延長１０回は高太一投手が踏ん張った。１死二塁から野口を三振に仕留め、続く来田には右前打を許したが、平川が本塁好返球で勝ち越しを阻止した。

１点を追う７回に一度は試合をひっくり返した。２死三塁から名原の適時三塁打で同点に追い付き、なおも２死一、三塁の場面から捕逸で勝ち越しに成功。名原は前夜４日の日本ハム戦（マツダスタジアム）でも１点ビハインドの９回に同点打を放った。前夜はチームは延長１２回の末に敗れた。この日も勝利へとつながらなかった。

先発・玉村は、中川に初回先頭打者本塁打を浴びたが、その後はリズムを取り戻した。７回７８球で２安打１失点。代打を送られた７回に打線が逆転し、一度は勝利投手の権利が舞い込んだが、２勝目はお預けとなった。