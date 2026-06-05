シンガー・ソングライターの竹内まりやさん（71）が、2008年10月にリリースしたアルバム『Expressions』が、5日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で、ミリオンを突破。初ランクインから100万枚を突破するまでの期間は、史上最長となりました。

同ランキングで、『Expressions』は累積売り上げ100万90枚に到達し、オリコン史上300作目のミリオンアルバムとなりました。

本作は、17年8か月前の2008/10/13付で初登場1位を獲得。初ランクインから100万枚を突破するまでの期間は史上最長となり、1970/1/5付から発表をスタートした『オリコン週間アルバムランキング』で、史上300作目、そして自身5作目のミリオン突破となりました。

これまで、竹内さんのアルバムでのミリオン突破は、『REQUEST』（1987年）、『Quiet Life』（1992年）、『Impressions』（1994年）、『Bon Appetit！』（2001年）でした。

今回、ミリオンを突破した『Expressions』は、デビュー30周年を記念した初のコンプリート・ベスト・アルバムとしてリリースされました。

女性アーティストの作品で、アルバムのミリオン突破は、松任谷由実さん（72）の『松任谷由実40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。』（2018/5/28付）以来、8年ぶりとなりました。

オリコン調べ（2026/6/8付）