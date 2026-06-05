フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの爐蠅りゅう瓩海隼葦才来、木原龍一組がプロデュースするアイスショー「ＴＨＥ ＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京辰巳アイスアリーナ）に、海外の豪華メンバーが集結する。

ペア、アイスダンスのカップル競技がメインのアイスショー。リンクの大きさは試合時と同じなのが特徴の１つ。木原が「スピード感であったり、競技会と同じような迫力を感じていただくことができると思っている」と語っていた中で、５日には第一弾の出演者が発表された。

ペアはミラノ・コルティナ五輪銀メダルのアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）、同銅メダルのミネルバファビエンヌ・ハゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）、同４位のマリア・パブロワ、アレクセイ・スビアチェンコ組（ハンガリー）らが参戦する。

アイスダンスは同銀メダルのマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米国）、同銅メダルのパイパー・ギレス、ポール・ポワリエ組（カナダ）が名を連ねた。

真冬の祭典を盛り上げたスケーターの集結に、ファンも大興奮。「これだけの世界最高峰を集めたカップル競技に特化したアイスショーは世界初なのでは」「マジですごいメンバー集めたな。こういうことができるようになったって本当にすばらしいこと」「りくりゅうアイスショーもうこれ五輪じゃん」「メンツやば楽しみすぎ」などの声が上がっている。