【巨人】井上温大がプロ初完投「気持ちいいです」あと１死から完封逃すも「あそこをゼロで抑えられる投手に」
◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）
巨人・井上温大投手が７安打２失点のプロ初完投で５勝目を飾った。
初回は１死から味方の失策で走者を背負ったが、２死一塁からけん制で一走・佐藤を刺し、仲間のミスをカバーした。２回以降もテンポ良く腕を振り、５回まで無安打投球。相手先発・広池と熱い投手戦を繰り広げた。１―０の６回は先頭・寺地、山本に連打を許すなど１死二、三塁のピンチを招いたが、小川を三ゴロ、佐藤を二飛。グラブをパチンと叩き、雄たけびを上げた。７回も先頭から連打を献上したが、ソトを遊ゴロ併殺、代打・井上を右飛に封じた。９回こそ２死一塁からソトに左翼席へ２ランを浴びたが、続く山崎を空振り三振に封じた。
試合後はお立ち台に上がり、「１試合を完結させられたというのは、すごい自分の自信になった」などと振り返った若き左腕。ヒーローインタビューの一問一答は以下の通り。
―初完投の心境は
「気持ちいいです」
―１試合投げ抜いたというのはどうか
「やっぱり初回からいろんなことを考えながら９回までこうやってたどり着いて１試合を完結させられたというのは、すごい自分の自信になったので良かったです」
―序盤からどういった心境で投げていたか
「相手ピッチャーよりも先に点を与えないように投げていました」
―５回まで無安打投球
「何とか抑えられて良かったです」
―中山が５打点
「ネクストで礼都の打席を見ていて、すごくいい打球が飛んでいたのでうれしかったです」
―あと一歩で完投も多かった。投げ抜けたことについて
「やっぱり自信になりますし、長いイニングを投げるということが先発ピッチャーが一番評価されると思うので、９回投げられて良かったです」
―昨年を踏まえての今日はどんな味わいか
「はい…良かったです」
―次は完封。そこへ向けて
「最後の最後まで気持ちを抜かずに、あそこをゼロで抑えられるピッチャーになっていきたいなと思います」
―次戦以降へ向けて
「連勝が続いているので、このまま勢いに乗って、応援も大きい声援をこれからもお願いします」