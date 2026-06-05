◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人・井上温大投手が７安打２失点のプロ初完投で５勝目を飾った。

初回は１死から味方の失策で走者を背負ったが、２死一塁からけん制で一走・佐藤を刺し、仲間のミスをカバーした。２回以降もテンポ良く腕を振り、５回まで無安打投球。相手先発・広池と熱い投手戦を繰り広げた。１―０の６回は先頭・寺地、山本に連打を許すなど１死二、三塁のピンチを招いたが、小川を三ゴロ、佐藤を二飛。グラブをパチンと叩き、雄たけびを上げた。７回も先頭から連打を献上したが、ソトを遊ゴロ併殺、代打・井上を右飛に封じた。９回こそ２死一塁からソトに左翼席へ２ランを浴びたが、続く山崎を空振り三振に封じた。

試合後はお立ち台に上がり、「１試合を完結させられたというのは、すごい自分の自信になった」などと振り返った若き左腕。ヒーローインタビューの一問一答は以下の通り。

―初完投の心境は

「気持ちいいです」

―１試合投げ抜いたというのはどうか

「やっぱり初回からいろんなことを考えながら９回までこうやってたどり着いて１試合を完結させられたというのは、すごい自分の自信になったので良かったです」

―序盤からどういった心境で投げていたか

「相手ピッチャーよりも先に点を与えないように投げていました」

―５回まで無安打投球

「何とか抑えられて良かったです」

―中山が５打点

「ネクストで礼都の打席を見ていて、すごくいい打球が飛んでいたのでうれしかったです」

―あと一歩で完投も多かった。投げ抜けたことについて

「やっぱり自信になりますし、長いイニングを投げるということが先発ピッチャーが一番評価されると思うので、９回投げられて良かったです」

―昨年を踏まえての今日はどんな味わいか

「はい…良かったです」

―次は完封。そこへ向けて

「最後の最後まで気持ちを抜かずに、あそこをゼロで抑えられるピッチャーになっていきたいなと思います」

―次戦以降へ向けて

「連勝が続いているので、このまま勢いに乗って、応援も大きい声援をこれからもお願いします」