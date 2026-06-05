神奈川県藤沢市の片瀬西浜海岸で、夜の海岸に青白く光る"夜光虫"がSNSで話題に。夜になってもにぎわいを見せる海岸を取材しました。

先週金曜日の午後７時すぎ、片瀬西浜海岸に集まった多くの人。そのお目当ては幻想的な青白い光を放つ“夜光虫”です。

夜光虫は植物プランクトンの一種で春先から秋口にかけて海水温が上昇した際に多く発生し、波などの刺激を受けることにより発光します。先月、湘南などの海岸で撮影された夜光虫がSNSで広がり、一目見ようとたくさんの人が見物に訪れていました。

湘南をよく知る、江の島海水浴場協同組合・栗原義忠理事長は「去年も一部の知ってる人は出てきて見てますけども。ここまでのような広がりはなかったんじゃないかなと思います」と話しました。

また、夜光虫自体に害はないものの、海開き前の海岸に出る際には気をつけた方がいいことがあるといいます。栗原さんは「神奈川県下の海水浴場では（7月1日まで）海の家を建設してますので、建築資材でケガなどをしないように懐中電灯等の足元を照らせるようなものは、お持ちになって行かれた方がいいのかなと思います」と呼びかけました。

（6月5日放送『news every.』より）