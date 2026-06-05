◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人が４連勝。先発の井上温大投手がプロ初完投勝利を飾った。

打線は８番・右翼の中山礼都外野手が５回の先制犠飛を含め２安打５打点。８回にはキャベッジがダメ押しのソロを放った。

巨人はこれで貯金６。交流戦７勝３敗となった。

試合後の橋上秀樹監督代行の主な一問一答は以下の通り。

―井上あと一球で完封も初完投

「最後とられちゃいましたけど本当に素晴らしいピッチングでした」

―井上の良かった点

「球のキレというか球威も非常にありましたし、横で見てると制球というか高さも安定してましたので、安心して最初から見られましたね」

―あと一球で完封での本塁打は

「ベンチ全体でね、完封！っていう感じでしたけど、そこは次回に取っておくってことで。今回のピッチングが次回以降もつながってくれればチームにとっても本人にとっても大きいと思います」

―中山が５打点

「チームにとっても本当に助かりましたけども、本人が一番ホッとしたんじゃないですかね。やっとこれで少しは次回から地に足をつけてできるんじゃないかというところは期待したいですね」

―中山スタメン起用の理由

「もちろんいろいろ期待をしながらです。もちろん、この数字で決していいわけじゃないし、満足してないし、僕らも満足してなかったですから。全ての選手がそうですけど、何かきっかけをつかんでね、大きく飛躍してもらいたいと思いますし。若い選手ですので。何とかきっかけを作ってもらいたいということを込めて起用しました」

―これで４連勝

「今カードも初戦取れましたから次勝ってとりあえずまずは勝ち越しを決めたいと思います。明日もみんなで全力でいきます」

―井上は球数的にも試合途中から完投視野に

「そうですね、もう本当に俗に言う『マダックス（１００球以下で完封）』ってやつですか。そこまでも見えてきましたし、全てがみんな、最後まで、完投させてやろうという、そういう流れでしたね」

―先発投手の粘り

「交流戦に入ってから攻撃の方も、それほど活発ではない中でもつながりが良く点は取れるようになってきましたので。今日の１点目もノーヒットで１点ですから。ああいう点の取り方ができるようになってくると打線としては良い方向に行くんじゃないかなという感じはしますね」

―チーム盗塁数リーグトップ

「本当に選手個々の研究と思い切り、あとはそれに携わるコーチ、スコアラー、全ての人間の努力のたまものだと思います。まだまだシーズン長いですから、これに満足することなく、どんどん向上させてもらえればと思いますね」

―松本剛は練習から欠場

「ちょっとした体調不良ということだったので大事を取って今日は外しました」

―松本の明日以降は

「大して問題ないと思います。明日の状態を確認してからになりますけど、それほど時間かかるとか重傷というイメージは持っていませんので」

―６回の攻撃は無死一塁で浦田にバスターエンドランで空振り、泉口盗塁成功

「作戦的には確かにバスターエンドラン。残念ながら空振りしました。ただ泉口選手がね、しっかりスタートを切ってくれたので盗塁成功しましたので、攻撃がつながりましたので。もちろん打者としては最低限バットにあ当ててというのはあるんですけど、打者のミスをランナーがカバーしてくれた。これはお互い様になるので。１００％打つのも走るのもできるようにどんどん練習を重ねて向上してもらいたいですけど、今日の中では浦田選手のミスと言っていいか、そこを泉口選手の走塁が助けてくれた。次回はね、失敗がないように、もしあったとしてもどちらかが助けられるようにしていければと思います」