DRAGONGATEは、5日に後楽園ホール大会を開催。セミファイナルではオープン・ザ・ブレイブゲート王者の田中良弥が土井成樹の挑戦を退けて、11度目の防衛成功。そして第20代王者PACが保持する最多防衛記録に並んだ。そして最多防衛記録を懸けて、7月20日の神戸ワールド記念ホールで帆稀の挑戦を受けることが決定した。

先月の後楽園大会で王者の田中は「愛知県武道館大会でブレイブゲート、10度目の防衛に成功しました。そしてその先には前人未踏の新記録を俺が打ち立ててみせます。でもその前に俺には倒さないといけないデカい壁があります。そのデカい壁とは…」と口にした。その瞬間に土井が「俺しかおらんやろ！今のブレイブゲートのタイトルは過去現在において一番価値が高いベルトや。今の現在進行形の土井成樹で勝負したるからな。俺の挑戦受けろ！」と挑戦表明。

田中も「待ってましたよ！11回という防衛タイ記録が懸かった防衛戦にふさわしい挑戦者は土井さんしかおらんやろ！初代王者を今の俺が倒した上でこの俺がブレイブゲートの新しい歴史を作っていきます」と受諾。今大会でのタイトルマッチが決定した。

試合はブレイブゲートらしいスピード感のある展開が続いた。土井の必殺パターンであるDOI555からバカタレスライディングキックをくらったがカウント2。さらにマスキュラーボムも被弾したが、土井はダメージからフォールが遅れて、何とかカウント2で返した。相手の技を耐え切った王者は掟破りのバカタレスライディングキックからクロスセイバー。そしてスターダストプレス・ジョーカーストライザーでカウント3。最多防衛タイ記録となる11度目の防衛に成功した。

13年ぶりのブレイブゲート挑戦となった土井は「田中良弥の壁は高かった…でも1回、2回負けても諦めへんぞ。まだ終わってへんどころか、まだ始まってもないわ。また13年後に挑戦したるわ。チャンピオン、それまでベルト持っておけや！」とコメントを残してリングを降りた。

田中は「任せてください！このブレイブゲートを守ってみせます。またあなたの挑戦を13年後に待ってますよ」とメッセージを送った。

そして「俺がこのドラゴンゲートの中心に立って、キラキラ輝かせ続けます。そのためにも最多防衛記録を更新します。その最多防衛戦の相手は…」と口にすると、帆稀がリングに上がった。帆稀は「お前に最多防衛記録はつくらせない。お前の持っているベルト…俺によこせ！」と挑戦表明。

田中は「俺とお前やったら、ブレイブゲートの未来を見せれるよな？いや、ブレイブゲートの今を見せれるよな？最多防衛記録を懸けて勝負や！」と受諾。そして斎藤了GMが7月20日の神戸ワールド記念ホールでのタイトルマッチを決定した。

バックステージでも田中は「ブレイブゲートの新時代をつくっていきます。帆稀とならブレイブゲートの今を見せられると思う。最多防衛記録を更新してブレイブゲートの新たな景色を見せたいと思います」と誓った。