◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１×―０西武＝９回サヨナラ＝（５日・バンテリンドーム）

中日は０―０の９回、先頭の福永が四球で出塁。続く村松が初球で送りバントを決めると、続く細川は四球。２死一、二塁となり、石川昂の代打・阿部が右前に劇的打を放った。中日のサヨナラ勝ちは今季２度目。交流戦は５勝５敗の勝率５割に戻した。

３回に１死満塁の好機で無得点。７回は先頭の細川が編んだで出塁したが、続く板山が送りバントを失敗し、２死一塁からの二盗も失敗。拙攻続きだったが、最後に今季からチームに復帰したベテランがチャンスをものにした。阿部はお立ち台で「良かったです、はい。とにかく速い球に合わせて、初球見逃したんですけど、前に飛んでくれと打ったら前に飛びました」と振り返った。

先発した柳は、白星こそつかなかったものの、７回５安打無失点の好投。リズムある投球で、ゼロを並べ、相手に流れを渡さなかった。松山が今季初勝利を挙げた。

試合後、井上監督は「阿部の劇的なサヨナラ安打になったけど、やはり（勝因は）粘り強く投げた柳かな。チームの雰囲気も下を向きつつありがちなところで、白星をつかむことができた。また引き締め直して、流れを持ってこれたら」と喜びをかみしめた。