◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１Ｘ―０西武（５日・バンテリンドーム）

西武が中日との息詰まる投手戦に敗れ、今季初のサヨナラ負け。先発・高橋光成投手は９回を１失点も７勝目とはならず。「負けてしまったので悔しい」と肩を落とした。

初回は１死一塁から村松を遊ゴロ併殺打に打ち取り、３人で終える立ち上がり。３回には１死満塁のピンチを背負うも、福永を１３５キロスイーパーで三ゴロ、村松を１５３キロ直球で中飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。

７回も先頭の細川に中前安打を浴び出塁を許したが、後続はきっちり抑えた。

８回を投げ終えた時点で１００球を超えていたが、「全然出力が出てたので」と９回も志願しマウンドへ。だが、先頭の福永に四球を与えるなど２死一、二塁としたあと、代打・阿部にサヨナラ打を浴び、「やっぱり先頭のフォアボールとかは失点に繋がりやすいので、そこは悔いの残る試合」と唇をかんだ右腕。自身プロ入り後初のサヨナラ負けに「こんなもどかしいものなんだなって。１球の重みというのを今日知れたのでそういった点では良かったですし、今後先発としてやっていく中でもっと質のいい一球一球が投げられるんじゃないかなとは思います。野球人生で考えたら経験できて良かった。今後の野球人生につながる」と悔しさを糧にさらなる成長を誓った。