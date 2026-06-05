ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」の松永里愛（２０）、有澤一華（２２）、川嶋美楓（１８）が５日、都内で行われた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」ＩＭＡＸ先行上映会に出席した。

同作は、マイケル・ジャクソンの狹狙發里呂犬泙雖瓩鉢爐垢戮討動き出す瞬間瓩貿る物語。主演はマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソン。プロデュースは国内興収１３５億円を記録した映画「ボヘミアン・ラプソディ」などを手がけたグレアム・キングが務めた。

３人は、マイケルの楽曲をオマージュしたＪｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅの人気曲「ＫＥＥＰ ＯＮ 上昇志向！！」のダンスを披露。マイケルの代表な振り付けとも言えるムーンウォークや、ゼログラフィティの動きを取り入れた見事なパフォーマンスを見せつけた。

３人はそれぞれ、マイケルの好きな曲にも言及。インターナショナルスクール出身の有澤は「スムーズ・クリミナル」を挙げると「小学生の時に（スムーズ・クリミナルを）休み時間に流して、みんなで全てを忘れて踊るっていう時間があった。それが本当に楽しくて、幼少期の思い出。音楽が世界共通言語っていうのも、この曲で感じられた」と思い出のエピソードとともに語った。

最後に、松永は「私たちＪｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅは、歌もダンスもこだわり抜いてやっている。これからもマイケルの音楽とか生きざまに刺激を受けながら、Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅの音楽に落とし込んでいきたい」と意気込んだ。