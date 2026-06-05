演歌歌手の市川由紀乃（50）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、“パンダコーデ”の着物姿を公開した。

3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演した時のショットを投稿。スタジオで収録を見守った母とMCの黒柳徹子との3ショットや番組で着用した着物姿のショットをアップした。

「今日着ていたお着物は、いつもお世話になっております株式会社 京朋さんの墨流しのお着物」と睡蓮が描かれた着物について説明。帯は後ろに目隠ししたパンダのアップ、前にもパンダ3匹があしらわれており、「パンダのコーディネートは、ヘアメイクの春ちゃん。半衿にもパンダ、笹の帯留という細やかなセンスはあっぱれです！」とつづった。番組ではパンダ好きの黒柳も「凄い、可愛い！」と大喜びだった。

母が収録を見学したことについて「今回も黒柳さん、スタッフの皆さまのお蔭でまたひとつ親孝行をさせていただきました」と感謝し、「収録が終わって母も一緒にスリーショット撮影させてもらいました。家宝にします！またいつの日か、黒柳さんにお目に掛かれますようにこれからも頑張ってまいります。とっても幸せな一日でした」と感激とともに記した。

フォロワーからは「お着物も素敵でした。パンダのお着物ビックリです」「パンダづくしのお着物可愛くてすてきでした」「パンダがめっちゃ沢山散りばめてあったお着物と帯と帯留 黒柳徹子さん凄く喜ばれていて良かったですね」「春ちゃんコーデさすがです！！かわいい」などのコメントが届いている。