福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故から6月6日で1か月です。部活動の遠征中に起きた痛ましい事故。



まずは事故の経緯を振り返ります。

◆部活遠征中の事故 17歳の高校生が犠牲に

部活動に打ち込む真剣な眼差し。



北越高校3年生の稲垣尋斗さん。17歳にしてその命が奪われました。



〈上空ヘリコプターからリポート〉

「福島県郡山の事故現場です。バスが車線からはみ出て大破している状況が分かります」





◆逮捕された68歳の男 4月から少なくとも5回の交通事故起こす

〈近隣住民〉「すごい音したんだ、バーンっていうような」ことし5月6日、福島県の磐越道で起きたバス事故。マイクロバスには北越高校の男子ソフトテニス部員20人が乗車。部活動の遠征中に事故は起きました。衝突の勢いで車内を貫通したガードレール……この事故で最後部の席に座っていた稲垣さんが死亡。後続の車を含め20人が重軽傷を負いました。〈稲垣さんを知る人〉「感じのいい子だよ。スポーツマンでね、子どものころから。ショックだわ」稲垣さんはバスを貫通したガードレールに押し出され、反対車線まで投げ出されたとみられています。

過失運転致死傷の疑いで逮捕・送検された胎内市の若山哲夫容疑者、68歳。



元高校教員で、2024年までの3年間は胎内市のマイクロバスの運転手を務めていたといいます。



〈若山容疑者を知る人〉

「『自分は免許返納しなければいけない』みたいなこと、だいぶ前に言っていたことがあった」



さらに……



〈自動車修理会社オーナー〉

「自分の車を2，3回ぶつけて私が代車を貸してあげた。その代車もまたぶつけて」



若山容疑者をめぐっては、4月から少なくとも5回の交通事故を起こしていて、新潟県警から免許証の返納を促されていたことが分かっています。

◆北越高校・蒲原鉄道の主張は食い違ったまま

バスを手配した五泉市の蒲原鉄道。



蒲原鉄道 金子賢二営業担当

「学校の方から『運転する人がいないんだよね』という話になっていた。『運転手さんをご紹介しましょうか』と手配して」



蒲原鉄道の担当者は、学校から「経費を抑えるため貸し切りバスではなく、レンタカーのバスで送迎したいと依頼があり、ボランティアで手配した」と主張。



レンタカー会社に、学校の部活の名義で担当者が自分の免許証を提示してバスを借りたと説明しています。





その一方……



〈男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問〉

「蒲原鉄道にバスの運行を依頼したとの認識であり、バスは蒲原鉄道のバス、運転手は蒲原鉄道の運転手であると認識していました」



北越高校は「レンタカーや運転手を依頼したことはない」として「貸し切りバスを依頼した」認識だと説明しています。



バスや運転手の手配をめぐって両者の主張は食い違がったままです。

◆県バス協会は加盟社に「緊急アンケート」

部活動の遠征や合宿の際、多くの学校が利用するバス。



〈県バス協会 橋本俊二専務理事〉

「21人が死傷するといった大きな事故であって、さらにバス事業者が関わりがあった。協会としては非常に重く受け止めています」



今回の事故を受け、協会は県内のバス会社を対象に緊急のアンケートを実施しました。



アンケートには53社が回答。そのうち6社が「学校や会社といった顧客からレンタカーの手配の依頼を受けたことがある」と答えました。



そのうえで「依頼を断る」「レンタカーの事業部へ引き継ぐ」などの対応を取っていると回答。



ドライバー付きの依頼があった場合は断るなど、アンケートで違法な「白バス」行為は確認されなかったといいます。



〈県バス協会 橋本俊二専務理事〉

「レンタカー事業の中では白タク・白バス行為について昔からずっと厳しくしていまして。事故は1件でも起きないようにしたいというのが希望ですので」



部活動の遠征中に起きた今回の事故。



バスに乗っていたのは部員のみで、顧問は乗り合わせていませんでした。



〈男子ソフトテニス部 寺尾宏治顧問〉

「私がバスに同乗していれば運転手の異変に気づき、運転を止めさせるなどして事故を防ぐことができたのではないかと思っています」



子どもたちが安心して部活動に打ち込めるように……



競技力の強化と安全の確保、その両立がいま求められています。

◆「白バス」行為の可能性も 責任の所在は

〈内田拓志キャスター〉

今回の事故で若山容疑者が運転していたマイクロバスは事業用の「緑ナンバー」ではなく、自家用車と同じ「白ナンバー」でしたね。



〈長谷川サラ記者〉

「はい。ナンバープレートは、有償で客や荷物を運ぶ事業用の『緑ナンバー』と、それ以外の自家用車などの『白ナンバー』があります。白ナンバーのバスを使って有償で運送する行為は『白バス』と呼ばれ、道路運送法に違反する可能性があります。今回の事故をめぐっては若山容疑者の行為が『白バス』にあたるかどうかも焦点の1つとなっています」



〈西辻未侑キャスター〉

「教育現場には事故を繰り返さないための取り組みが求められますね」



〈長谷川サラ記者〉

「はい。競技力の向上と、子どもたちの安全をどう両立させていくのか。県内の取り組みを取材しました」

◆「ICTで遠隔指導」部活動へ新たな取り組み

山形県との県境に近い村上市の山北中学校。



放課後、野球の練習を行うためグラウンドに生徒が集まってきました。



この日の練習人数は1年生から3年生まで合わせて7人です。



山北中学校の全校生徒は49人。限られた人数で、日々練習に臨んでいます。



生徒たちに話を聞いてみると……



〈山北中学校3年 加藤大洋さん〉

「パフォーマンスが向上しているなと思うときがよくあります」



〈山北中学校3年 富樫稟さん〉

「単純にプレーしていたらうまくならないから。キャッチボールとかも自分の体をつくって、意識して投げるようにしたりした」



少人数でもレベルの向上を感じていると話す生徒たち。その理由がありました。



去年10月、体育館に集まって、パソコンからの声に耳を傾けます。



行われていたのは「遠隔での部活動の指導」です。県や大学などが主体となりおよそ1か月間、ICTを活用した生徒への野球指導が行われました。



〈新潟医療福祉大学 鵜瀬亮一監督〉

「できるだけパーに近い形でボールを持つ。それが速いボールを投げるコツです、いいでしょうか」



取り組みを主導した新潟医療福祉大学の西原康行教授。





〈新潟医療福祉大学 西原康行教授〉

「都心部はかなり指導する環境ができているんですが、特に新潟県は過疎地も多い。中学校に子どもたちが少ないところもあるし、離島もあるので。そういった所でこのICTは非常に大きな力を発揮すると思う」



この実験では新潟市北区にある大学と村上市の山北中学校をオンラインでつなぎ、新潟医療福祉大学の鵜瀬亮一監督が遠隔で生徒たちを指導しました。



〈新潟医療福祉大学 鵜瀬亮一監督〉

「グローブの中でボールが動いている場合と、ぴたっと止まっている場合ではどちらの方が握り返しやすいですか？」



〈部員〉

「止まっている方です」



甲子園の優勝経験もある鵜瀬監督。専門的な指導をリアルタイムで受けられたことで、生徒自身も技術力の向上を実感したと話します。



〈山北中学校3年 中村陽斗さん〉

「教えてもらった時に分かりやすくて、楽しく野球を学ぶことができました」



〈山北中学校3年 石栗優吾さん〉

「すごい監督から言われて嬉しかったし、これからうまくなれると思うとそれもまたうれしいですね」



村上市では現在、部活動の運営主体を学校ではなく地域クラブなどに移行する「地域展開」が進んでいてます。



それでも、週末には練習や試合のためバスや自家用車で村上市の中心部へ移動することも少なくないのが実情です。



〈平日に生徒を指導 富樫魁斗コーチ〉

「地域で動ける方たちがみんな協力して、子どもたちのために動いていかなきゃいけないと思います」



県の部活動改革委員会の委員長も務める西原教授。



部活動の地域展開、ICTによる遠隔指導の可能性を指摘したうえで、現状の部活動のあり方に警鐘を鳴らします。



〈新潟医療福祉大学 西原康行教授〉

「一番のネックになっているのが年1回のトーナメント制の試合。それに向けてみんな必死になっているわけですが、そういう仕組みを変えてもっと自分の生活圏の中で試合ができたり、あるいはトーナメントじゃなくてリーグ戦にして、何度も自分の地域の中で試合が組めるような仕組みにするというのが地域展開の中にも入っている……今回も休日に遠くに遠征するということが起きている。しかも朝早くから運転して夕方遅くに帰ってくると思うが、そういった部活動の活動自体の問題点が浮き彫りになっている」

◆子どもの命守るため……国も対策に乗り出す

〈西辻未侑キャスター〉

「ICTを活用することで部活動の選択肢を広げることができそうですね」



〈長谷川サラ記者〉

「はい。県の部活動改革検討委員会の西原康行委員長は『本来大切なことは、スポーツをきちんと学んで成長していくこと。その部分はかなりICTによって補える』と話しています」



国も対策に乗り出しています。国交省と文科省は連絡会議を開き、部活動の遠征などの際どのように安全を確保するのか、留意点などを整理するとしていて今月末をめどに取りまとめる予定です。