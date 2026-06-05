◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神 8-1 楽天(5日、甲子園)

ここまで3連敗を喫していた阪神。楽天との初戦では中盤に勝ち越し、勢いそのままに快勝しました。

投げては先発・郄橋遥人投手が7回1失点の好投。打線も佐藤輝明選手のタイムリーをキッカケに奮起しました。この躍動に藤川球児監督は「タイガースらしいゲームでファンの方に勝利を届けられてホッとしています」と安どの表情。これをキッカケとした打線の盛り上がりに期待を寄せます。

先発・郄橋投手は、ここまで先発ローテーションの一角を守りながら、自身7連勝と好投を継続。藤川監督はローテーションをこなす中の、登板日の間の投球練習でもボールのキレが落ちていないことに言及。「このあとのレギュラーシーズンも健康でいけるんじゃないかなという手応えは本人も持っているし、私たちも持ってます」と今後へも期待を寄せました。

さらに足でも躍動を見せた野手陣の姿には「よく走ってましたね、みんな元気に走り回ってくれました」と顔をほころばせました。

それでも死球を受け途中交代となった森下翔太選手について問われると、心配そうな表情。現在は報告待ちであることに触れながら「いるメンバーで戦わなければいけないし。彼も前向きな気持ちで出てこられたらいいですけどね、まぁ病院ですから。報告を待ちたい」と思いを明かしました。