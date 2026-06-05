歌手の小林旭さん（87）が4日、都内で『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』を開催。その直前に記者会見が行われ、米寿を前に今後について語りました。

2026年に日活デビュー70周年を迎え、同年11月に88歳の米寿を迎える小林さんは、2026年3月から89歳になる2027年11月までの期間で“八十八カ所イベント”を開催しています。その一環で4日に『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』が開催されました。

■米寿というのは“けじめとして一番大事”

小林さんは日活デビュー70周年を振り返り、「そんなにたったかなと思うぐらい。あまりちゃんとしたことやってこないうちに、勝手気ままなことばかりやらせてもらっているうちに終わっちゃったなという状態」とコメントしました。

さらに、「小林旭という芸人そのものは、とにかく誰かが選んで、誰かが（仕事を）振って、見つけて、支えてくれて出してくれていなかったら、今日まで来られなかったと思いますよね、どんなことでも。だから全部、人様の力できちゃってるから、70年何やってきたんだろうなと思うことがあります」と語りました。

今回の八十八か所を巡るイベントは、幼少期から祖父母に「米寿というのは、けじめとして一番大事なんだよ、旭！」と教え込まれていたという、小林さんの思いがあっての開催だそうで、「（祖父母の言葉が）いつまでも自分のハートの中、頭のなかに残っているんですよね」と語りました。

■意識がある限り「がむしゃらにやるよ」

今回、イベントの一環で“終活”をテーマにした配信も予定されているという小林さん。“小林さんが考える終活”について聞かれると、「終活というのは好きじゃない」とコメント。

さらに、「手を振っていて、空気で触れる肌の感じというのも、生きてここに物体があるからできるのであって。俺はとにかく棺おけに入って蓋されるまで、意識があったら絶対終わらない。意識がなくなるから棺おけに入れられて、蓋をされるんだろうと。それまではとにかくがむしゃらにやるよ」と力強く語りました。